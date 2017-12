Love Race à Tours : des coureurs pas comme les autres

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Quand il fait très froid, plusieurs solutions pour se réchauffer :

Le feu de cheminée

La tartiflette (ou une soupe de carottes)

Le chocolat chaud

Le plaid

Une couette

Ton pull (moche) de Noël

Une amoureuse ou un amoureux (ou à défaut, un chat)

Courir (beaucoup).

Si la dernière proposition ne semble pas la plus évidente, ni la plus motivante, c'est pourtant celle choisie par plusieurs centaines de Tourangeaux ce vendredi soir. Et voilà donc comment, avec 2° au thermomètre, des couples d'amis, des duos de la même famille ou des couples tout court se sont élancés reliés par un élastique pour un parcours de 4km avec des obstacles de partout...

C'est donc comme ça qu'un premier décembre, tu te retrouves à galérer pour traverser une forêt de pneus, que des joueurs de football américain te plaquent au sol, que tu fais de ton mieux pour passer entre ces fichus fils... Bref, il y avait vraiment plein de bonnes raisons pour oublier le froid. On rappelle aussi que cet événement, soutenu par Info Tours, a permis d'aider le Centre LGBT de Touraine. 1€ étant reversé à l'association pour chaque inscription.

Une dernière chose, et non des moindres : voici les photos...

James Techer