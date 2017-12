Les illuminations de Noël de Tours sont lancées

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Les élus tourangeaux étaient vraiment très pressés de donner le coup d'envoi des illuminations 2017... En tout cas la première adjointe Marion Nicolay-Cabanne a appuyé sur le bouton avec 5 minutes d'avance Place Jean Jaurès. Un détail, car même si chaque année il y a toujours du monde pour vivre cet instant, cette micro-seconde où le grand sapin s'allume, l'essentiel c'est quand même de se promener dans les rues animées et illuminées...

Ce vendredi soir, par un froid que l'on pourrait qualifier de bien hivernal, voire d'alsacien, la foule était donc au rendez-vous pour voir à quoi ressemblait la nouvelle scénographie de fin d'année de la Rue Nationale (plutôt réussie), faire un selfie avec le gros nounours près des fontaines de la mairie et faire un premier tour des près de 70 chalets du marché de Noël (pas de chance, à deux reprises certains commerçants ont subi une panne d'électricité sur le Boulevard Heurteuloup).

Cette année, une dizaine de nouveaux stands se sont installés, et ce jusqu'au 30 décembre. On notera que la ville facture le chalet 1 700€, et que quasiment la moitié des exposants sont Tourangeaux (des boutiques ou des artisans). "Il y a très peu de Made in China" nous assure-t-on au service commerce. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est fait en France est forcément bon (le cidre chaud n'était franchement pas terrible, par exemple...).