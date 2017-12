Le TVB se rassure face à Rennes

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après deux défaites de suite contre Poitiers en champiopnnat en en Coupe de France, le TVB était mal en point... Ce vendredi soir, les volleyeurs tourangeaux se devaient donc de reprendre le dessus, de se rassurer pour rester au contact en Ligue A. Opposé à un club moins bien classé, et même carrément lanterne rouge avec un seul succès cette saison, le TVB a fait le job devant son public Salle Grenon... Face à Rennes, il a d'abord mené 2-0 et s'impose 3 sets à 1, de quoi remonter (provisoirement) à la 3ème place du classement, en attendant les résultats de Paris et Montpellier qui sont juste derrière.

Voici les photos du match...

James Techer