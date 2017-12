Exercice au Vinci, Rue Bernard Palissy coupée

Mardi toute la matinée.

Ce mardi 5 décembre entre 9h30 et 12h, un grand exercice de sécurité incendie se déroulera au centre des congrès le Vinci à Tours.



Cet exercice nécessitera la fermeture de la Rue Bernard Palissy :

• Pour les véhicules, interdiction de circuler et stationner à partir de 7h30 jusqu’à 12h

• Pour les piétons, interdiction de circuler dans la rue à partir de 9h30 jusqu’à 12h



La Direction de l’Architecture et des Bâtiments, en charge de cette opération, reste disponible pour répondre à d'éventuelles questions à ce sujet, au 02 47 21 60 09,