10 Vitrines d'Artistes pour les fêtes à Tours

Une balade à faire pendant que vous achetez vos cadeaux...

A Paris, des touristes du monde entier se dirigent vers le Boulevard Hausmann au moment des fêtes avec une idée en tête : voir les vitrines de Noël des grands magasins... A Tours, pour la deuxième année consécutive, les locaux et les touristes pourront faire le tour du centre-ville avec un objectif : découvrir les belles vitrines des petits magasins.

Alors ok, cette semaine ça caille... Mais cette petite balade des Halles à la Rue Colbert via la Place Châteauneuf a vraiment des arguments pour vous faire sortir, quitte à prendre le bonnet et l'écharpe : chaque commerçant(e) qui participe à l'opération a sollicité un(e) artiste afin de décorer sa vitrine pour les fêtes. Pas forcément avec le classique sapin, les flocons de neige ou les étoiles mais plutôt avec la personnalité des artistes en question, qui sont par ailleurs établis en Indre-et-Loire.

Visibles à partir de ce jeudi soir (des vernissages sont organisés dans toutes les échoppes participantes), les oeuvres éphémères resteront en place jusqu'à la fin de l'année, et à chaque fois d'autres oeuvres des artistes en questions seront proposées à la vente de l'autre côté de la vitrine, bien au chaud cette fois. De bonnes idées de cadeaux, et des découvertes à faire.

Prenons un exemple parmi d'autres... Ce mercredi après-midi on est passé voir Agnès Barotte chez Fleurenplume, vers la Place Châteauneuf. Chrystèle Saint Amaux était là aussi. Artiste installée à St Avertin (où elle décore parfois sa propre vitrine), elle se lance pour la deuxième fois dans la confection d'une création hivernale... La plasticienne, qui travaille souvent avec des objets de récup" comme du papier déjà utilisé (notamment des pages de magazines) a cette fois utilisé de la peinture blanche directement sur les vitres. Elle a imaginé un motif floral d'abord dessiné sur la vitrine annexe de la boutique de déco, puis décliné avec un de ses dessins agrandi sur la façade principale.

"L'idée est vraiment de créer un parcours, d'investir les lieux, de susciter des collaborations. Cela permet de montrer que l'art est accessible à tous" explique Agnès Barote. Ainsi, plusieurs artistes ont carte blanche pour développer leur imaginaire dans une boutique de chapeaux, un restaurant, un opticien ou même une agence immobilière. Et ce même s'ils doivent parfois se plier à quelques contraintes...

Le parcours complet est disponible en cliquant ici.

Olivier Collet

A noter que Chrystèle Saint Amaux organise des ateliers de fin d'année dans son local de St Avertin les 9, 13 et 16 décembre. Il faut réserver en la contactant sur chrystelesaintmaux.com.