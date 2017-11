Maladies cardiaques : un enfant congolais bientôt opéré à Tours

Suite à la signature d'une convention avec La Chaîne de l'Espoir.

Le CHU de Tours a signé ces jours-ci une convention de partenariat avec l’association « La Chaîne de l’Espoir ». L’objectif est "de permettre la prise en charge d’enfants étrangers en chirurgie cardiaque, par le Dr Paul Neville" détaille l'hôpital dans un communiqué.

Le CHU de Tours a accepté de prendre en charge des enfants cardiaques de l’étranger afin qu’ils bénéficient de soins à tarifs préférentiels. La Chaîne de l'Espoir va ainsi ouvrir à Tours sa 17ème antenne médicale régionale pour réaliser des opérations impossibles dans d'autres pays.

Présidée par le Dr Eric Cheysson et créée en 1994 par le Pr Alain Deloche, La Chaîne de l’Espoir intervient dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux soins et à l’éducation aux enfants les plus démunis. Chaque année, plus de 100 000 enfants bénéficient de ses programmes de soins, dont 5 000 sont opérés et 11 000 enfants bénéficient de ses programmes éducation.

"Lorsqu’un enfant nécessitant des soins est identifié par La Chaîne de l’Espoir, le CHU de Tours reçoit son dossier et décide de recevoir l’enfant. L’association identifie alors une famille d’accueil. Au moment de l’intervention, l’enfant arrive à Paris puis est transféré sur Tours par l’association. Un bilan médical rapide est alors établi par le CHU de Tours, pour bien poser le diagnostic ; l’opérabilité de l’enfant est confirmée. Une fois l’opération réalisée, l’enfant reste en convalescence dans sa famille d’accueil 1 à 2 mois" est-il précisé.

Le premier enfant à bénéficier de ce partenariat arrivera le 3 décembre prochain, du Congo-Brazzaville. L’état de l’enfant, nécessite en effet une opération du cœur urgente, indispensable à sa survie. C’est la Dr Anne Berthe M’Pemba, la cardio-pédiatre référente au CHU de Brazzaville, qui a alerté La Chaîne de l’Espoir sur le cas de ce petit malade, âgé de 7 ans ½ et qui se prénomme... Espoir. L’enfant sera pris en charge par le Dr Paul Neville chirurgien cardiaque pédiatrique et responsable médical de cette nouvelle antenne. Il sera accueilli chez Florence Péraud et opéré le jeudi 7 décembre sur le site de Clocheville.