Deux débats organisés par le PS d'Indre-et-Loire

Agriculture et inégalités.

Le Parti Socialiste du 37 organise deux soirées pour débattre ces prochains jours...

Vendredi 1er décembre 2017 à 20h, Foyer des Jeunes Travailleurs, 16 rue Bernard Palissy, Tours

"Quelle politique pour combattre les inégalités?",



Avec : Isabelle GAUDRON, vice-présidente du Conseil régional Centre Val de Loire déléguée à la Formation professionnelle, à l'insertion et à l'orientation, Jean-Patrick GILLE, conseiller régional, Président de l'Union nationale des Missions locales, Cathy MUNSCH MASSET, vice-présidente du Conseil régional Centre Val de Loire déléguée à l'Éducation et à l'apprentissage.



Le débat sera animé par Denis Yves LESAULT, secrétaire départemental de la CFTC 37.



---------------------------------------------------------------------



Mercredi 6 décembre 2017 à 20h, Foyer des Jeunes Travailleurs, 16 rue Bernard Palissy,

"Quelle agriculture demain pour répondre aux exigences des consommateurs pour des produits de meilleure qualité?",



Avec les interventions de : Jean-Paul DENANOT, député européen de la circonscription Auvergne - Centre - Limousin; Temanuata GIRARD - membre du secrétariat et co-porte-parole de la Confédération Paysanne d'Indre-et-Loire, membre du Comité National de la Confédération paysanne.