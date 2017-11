A Tours, le Forum Santé et VIH fête ses 25 ans

Rendez-vous jeudi et vendredi avec les associations, les soignants et les malades aux Tanneurs.

Le 1er décembre est la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. A Tours, ce vendredi aura "une saveur particulière : il marquera le 25ème anniversaire du Forum Santé & VIH, initié en 1993, alors que l’épidémie du SIDA revêtait un tout autre visage pour les malades et pour le grand public" explique le CHU de Tours.

L'événement regardera donc dans le rétroviseur pour revenir sur les combats menés par les patients, les soignants et les associations "pour changer le regard sur le VIH et pour prendre en charge de mieux en mieux les personnes infectées."

L'hôpital tourangeau rappelle qu'en 2017, "le VIH ne se guérit pas, c’est pourquoi les acteurs de santé de la région continuent cette révolution permanente, notamment au sein des réseaux de soins (le Dr Guillaume Gras est le nouveau président du CORE-VIH Centre-Val de Loire) et à destination des jeunes. Cette année en effet, l’implication des lycées est très forte."

Ouvert à tous, le forum a notamment pour objectif de rappeler l’importance du dépistage. Le Dr Guillaume Gras, médecin infectiologue au CHU de Tours, rappelle aussi "que le préservatif reste le meilleur moyen d’éviter la transmission du VIH et des Infections Sexuellement Transmissibles.

En Centre-Val de Loire, "on ne meurt plus du VIH dans la région si on est dépisté tôt. Les traitements sont simples et efficaces" ajoute Guillaume Gras. "De plus, une personne vivant avec le VIH sous traitement efficace n’est plus obligée de porter des préservatifs. Elle n’est plus contagieuse grâce au traitement.

2 700 personnes sont prises en charge pour le VIH dans la région Centre-Val de Loire. 95 % sont correctement équilibrées sous traitement. 98 nouvelles personnes ont été diagnostiquées en 2016 dans la région, un chiffre stable selon le CHU.

Plus d'infos et le programme du forum en cliquant ici. L'événement est gratuit.