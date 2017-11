Le Tours FC s'incline lourdement sur le terrain de Quevilly-Rouen

Une défaite sévère face à un adversaire direct au classement

Dernier de Ligue 2, le Tours FC se déplaçait ce mardi soir chez l'avant-dernier Quevilly-Rouen avec l'espoir, en cas de victoire, de recoller au classement. Seul problème, l'espoir n'aura duré que 9 minutes, le temps d'encaisser le premier but par Rogie. Un premier but qui n'aura été que le début du calvaire pour les Tourangeaux qui encaisseront trois autres buts à la 50e (Duhamel), la 67e (Gakpa) et en fin de match à la 87e minute (Duhamel). Score final 4-0 pour les locaux qui prennent 6 points d'avance désormais au classement sur le Tours FC.

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, dans le même temps, Bourg-Péronnas, actuel 18e et premier non-relégable en tant que barragiste, s'est imposé face à Orléans sur le même score de 4-0. Le Tours FC pointe donc maintenant à 11 points du 18e au classement. Sale soirée.