DANSE : Gagnez vos invitations pour "Conjurer la peur" à Tours

Le 5 décembre Salle Théèlme.

Dans le cadre de son programme culturel, l'Université de Tours accueille le spectacle Conjurer la peur en partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Tours. Rendez-vous ce mardi 5 décembre à 20h30 Salle Thélème, sur le site des Tanneurs en bord de Loire.

Présentation :

Après Le verrou imaginé à partir du tableau éponyme de Fragonard ou À mon seul désir conçu en relation avec la tenture de la Dame à la Licorne, Gaëlle Bourges poursuit son travail de dissection des oeuvres d’art. Conjurer la peur offre une relecture stimulante du cycle de fresques peint par Ambrogio Lorenzetti en 1338 dans le Palazzo Pubblico à Sienne, dont le programme politique met en opposition le Bon gouvernement et ses effets bénéfiques au Mauvais gouvernement personnifié par la Tyrannie et ses vices. Gaëlle Bourges révèle les articulations savantes de ce décor et de sa danse laquelle, plus que d’exposer l’épanouissement heureux de la société, devait exorciser les craintes des citoyens ; en d’autres termes, conjurer la peur, du nom du livre publié par l’historien médiéviste Patrick Boucheron.





Tarifs : 12€ plein tarif, 9€ UTL, 6€ tarifs réduits, 4€ PCE. Réservation : ticketfac.univ-tours.fr

Vous pouvez aussi gagner 2 places en nous envoyant un mail avec votre nom, votre prénom, votre ville et vos coordonnées à contact@info-tours.fr. Date limite de participation : vendredi 1er décembre à 18h. Les gagnants seront prévenus par mail et les places à retirer sur place le soir du spectacle. Bonne chance !

Photo : Danielle Voirin.