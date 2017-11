Besoin de petites mains pour emballer les cadeaux de Noël

Handicap International cherche des bénévoles à Tours.

C'est une habitude au moment des fêtes de fin d'année : plusieurs associations caritatives se mobilisent dans les supermarchés, les magasins de jouets ou les centres commerciaux afin d'emballer vos cadeaux de Noël et récolter aussi quelques dons pour leurs activités tout au long de l'année. On peut citer, parmi d'autres, le Secours Populaire Galerie Nationale à Tours mais aussi Handicap International qui sera présente les mercredis, samedis et dimanches de décembre à l'Heure Tranquille. L'occasion de sensibiliser notamment contre les atrocités des différents conflits armés dans le monde.

La célèbre association a par ailleurs besoin de bénévoles pour tenir ses stands dans le centre des Deux-Lions, elle lance donc un appel pour celles et ceux qui seraient disponibles afin de rejoindre l'équipe quelques heures chaque jour d'ici les fêtes de fin d'année... Voire pour les actions futures de l'association sur la Touraine.

Vous pouvez contacter Fanny au 06 52 39 19 92.