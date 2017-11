A Tours, 10 projets pour l'éducation de demain

Un nouveau Startup Week-end a été organisé.

Un Startup Week-end, c'est 48h de travail intenses mais une bonne ambiance. Objectif de l'événement : faire éclore un projet d'entreprise en peu de temps avec une équipe motivée, afin de séduire un jury et pourquoi pas de poursuivre son développement ensuite afin qu'il voit le jour pour de vrai et puisse éventuellement connaître une réussite économique. Le chemin est long, évidemment... Mais ils sont à chaque fois nombreux à vouloir se lancer dans l'aventure. Ainsi, deux manifestations sont organisées chaque année à Tours.

Après des éditions consacrées au tourisme ou à la santé, c'est l'éducation qui était le thème de cette nouvelle manifestation, débutée vendredi 24 novembre et achevée ce dimanche 26. D'ailleurs, ce n'est plus à Mame que les développeurs d'entreprises se sont installés... Exit la Cité de la Création et de l'Innovation de Tours pour le lycée Descartes, resté ouvert exceptionnellement pour l'occasion.

Pendant le week-end, 10 équipes se sont constituées avec des objectifs variés : référencer des activités dédiées aux moins de 12 ans, créer des espaces d'échanges entre élèves (avec correcteur orthographique intégré !) ou faire découvrir le métier de leurs rêves aux étudiants.

Voici le palmarès :

1. Start’n Pousse (le potager comme support de programme scolaire)

2. Beezl (pour découvrir les métiers, donc)

3. Day to day (jeu vidéo de prévention)



Prix du meilleur MVP (minimum viable product = meilleur prototype) : Day to day



Prix coup de coeur Crédit Agricole Touraine Poitou : Day to day



Prix coup de coeur du jury (prix d’encouragement) : Pipo (pour éveiller l'esprit critique des enfants sur le web)

A noter que le ministre de l'éducation en personne a adressé un message d'encouragement aux créateurs. Maintenant, ils n'ont plus qu'à solliciter un rendez-vous pour que le gouvernement devienne client... Et ça, c'est une autre affaire !

Photo : l'équipe de Start'in Pousse