RUGBY : Derby accroché entre Tours et Chinon

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Derby de Fédérale 3 très attendu ce dimanche au Stade Tonnelé de Tours... Après la victoire très nette de sa réserve, l'UST recevait les rugbymens chinonais pour une opposition complexe à aborder. Au final, les locaux s'imposent nettement (45-19) devant un stade très bien rempli mais à l'issue d'une rencontre parfois brouillonne... Les derbys ne sont pas toujours les plus belles rencontres et nous en avons eu la preuve cette fois-ci avec des oppositions franches et beaucoup de maladresses des deux côtés.

Voici les photos de la rencontre...

Philippe Maitre