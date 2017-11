Asaf Avidan va revenir à Tours

3 ans après son dernier passage.

Avec une voix très reconnaissable, très singulière, et tout simplement très belle, Asaf Avidan est le genre d'artiste dont un concert est un moment assez puissant. Il était passé par Tours en 2015 et il revient au Vinci le 1er avril 2018 à 19h pour présenter son nouvel album The Study on Falling.

Seul en scène, Asaf Avidan présentera ses nouvelles compositions sans filet... Les locations sont ouvertes entre 40 et 67€ auprès d'AZ Prod, sur le net et dans les points de vente habituels (supermarchés, magasins culturels...).

