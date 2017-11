Un footing sous la Loire

600m de course à travers le tunnel sous la Loire

Tours Métropole présentait il y a peu le tunnel construit sous la Loire entre La Riche et Saint-Cyr-sur-Loire. Un tunnel unique en son genre, de 600 mètres de long permettant le passage des canalisations d'eaux usées, eau potable mais aussi de la fibre. D'un diamètre de 2,20m intérieur, ce tunnel est une véritable prouesse technique expliquaient les services de la Métropole.

Un tunnel que les élus annonçaient vouloir ouvrir également au public sur des événements spécifiques. Le premier d'entre eux se déroule ce samedi 25 novembre. En effet à l'initiative de la société tourangelle Paule et Mike, spécialisée dans les sorties sportives insolites (ils avaient notamment organisé des événements au Musée des Beaux-Arts, à la bibliothèque centrale et au Château de Tours), un footing sur un parcours empruntant le tunnel est organisé samedi matin. Partant du Parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire, le parcours descendra vers la Loire et empruntera les 600 mètres de tunnel en direction de La Riche. Au total, le parcours fait 7 km.

Avis aux amateurs. Les inscriptions se font sur le site www.pauleetmike.com. Attention pour raisons de sécurité évidentes, seuls 50 coureurs pourront participer.

