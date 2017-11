Biotyfoule c'est ce week-end

L'an dernier 4000 visiteurs s'étaient déplacés

Biotyfoule, le salon des vins bios et naturels, revient pour sa 8e édition samedi 25 et dimanche 26 novembre à l'Hôtel de Ville de Tours. Ce salon est organisé par le GABBTO (Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine), association rassemblant les agriculteurs bio d’Indre-et-Loire. Une association qui s'est donnée comme mission de promouvoir l’agriculture biologique auprès des consommateurs.

Cette année, ils seront une vingtaine de vignerons bio venant de toutes les appellations du département à investir l'Hôtel de Ville. Au programme : dégustations mais aussi rencontres autour de la pratique de l'agriculture biologique.

Le vin bio en plein essor

Le vin biologique connaît un développement important depuis plusieurs années. En 5 ans, l consommation de vin bio a ainsi progressé de 66%. Côté exploitations, de plus en plus de domaines passent en bio également. Aujourd'hui la surface occupée par la vigne bio représente 1665 hectares, soit 17% de la surface viticole en Indre-et-Loire.

Côté commerçants, des caves se sont spécialisées également dans les vins biologiques ou naturels, à l'image de « La Cave sur la Place » quartier Velpeau.

Un essor en lien avec une prise de conscience globale de la société sur la nécessité de mieux consommer. Et dans la viticulture cela va même parfois plus loin. Derrière les vins bio se cachent en effet d'autres vins allant encore plus loin dans la démarche comme les vins biodynamiques ou encore les vins naturels qui contiennent eux zéro intrants à la vinification et donc sans sulfites (pour les vins bio la dose de sulfites est tolérée à faible dose).

Autant de différences à découvrir ce week-end autour des dégustations qui seront proposées.

Infos pratiques : Accès libre, verre à dégustation : 5€. Samedi 25 de 11h à 19h, dimanche 26 de 10h à 18h. Ouvert aux particuliers et aux professionnels.

Petite restauration bio sur place. Ateliers du goût gratuits.

biotyfoule.org