Tours : le grand sapin de la place Jean-Jaurès est arrivé.

Chaque année son arrivée place Jean-Jaurès marque le début de la période de Noël.

Le grand sapin qui orne la place Jean-Jaurès face à l'Hôtel de Ville est arrivé ce jeudi 23 novembre. Comme le veut la tradition, le sapin est un don de particuliers à la ville de Tours. Après l'Epicea venu d'Azay-le-Rideau l'an passé, cette année c'est un sapin Norman de 18 mètres de haut, 6 mètres d'envergure et pesant 2,6 tonnes qui a pris place.

Ce sapin a été donné par madame et monsieur Courault, habitants de Chambray-lès-Tours, qui l'avaient planté dans leur jardin en 1988. Présents lors de l'installation, le couple montrait sa fierté de voir l'arbre encore présent le matin même dans leur jardin prendre place à côté de la fontaine.

Enlevé dans la matinée de son domicile, le sapin avait été préparé en début de semaine pour ce voyage de quelques kilomètres. Une opération prise en charge par la ville de Tours en lien avec une entreprise spécialisée. Désormais installé, le sapin sera décoré dans la semaine afin d'être prêt pour le 1er décembre, jour de l'inauguration des festivités de Noël. Au programme encore cette année : marché de Noël boulevard Heurteloup et place Leclerc, patinoire et grande roue place Anatole France (elles ouvrent vendredi 24 novembre) et décorations et illuminations en ville.

Relire notre article : Les rues de Tours presque prêtes pour Noël

Quant au sapin, une fois la période de Noël passée, il sera découpé et transformé en copeaux de bois et servira au service des parcs et jardins de la ville.