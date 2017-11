L'Echoppe Ephémère fête ses 10 ans

21 créateurs professionnels dans une seule et même boutique.

Née en 2008 sur une idée de Corine Breton, créatrice de luminaires et d'objets de décoration, L'Echoppe Ephémère revient à partir d'aujourd'hui pour la 10e année. Un concept qui séduit aussi bien créateur que public.

L'Echoppe Ephémère c'est un concept simple mais qui fonctionne. Chaque année, une vingtaine de créateurs se regroupent pour louer un local pendant une période déterminée et en partage les coûts et le fonctionnement. Chaque hiver à Tours, au moment de la période des fêtes de Noël, cette boutique éphémère partagée, revient pour 6 semaines, et à chaque fois dans un nouveau local en fonction des disponibilités du moment.

Pour la session hiver 2017, c'est au 24 avenue Grammont que L'Echoppe Ephémère a trouvé refuge. Une boutique de 90 m² que 21 créateurs exposants ont pris possession depuis le 15 novembre (et jusqu'au 31 décembre). Des créateurs à 90% régionaux et qui proposeront des objets divers et variés comme de la maroquinerie, des tableaux, des luminaires, de la céramique, des bijoux... le tout dans un espace à la déco soignée forcément.

(la liste complète des créateurs est disponible sur le site de L'Echoppe Ephémère)

NB : A noter que l'inauguration aura lieu ce soir, jeudi 23 novembre à partir de 18h30. L'occasion de rencontrer l'ensemble des créateurs.