Roulement à Bill s'installe quartier Febvotte

Elle vient de trouver un local lui permettant de reprendre l'intégralité de ses activités.

Roulement à Bill, l'association cyclo-militante née en 2009 pour "promouvoir la pratique du vélo mais aussi l’autonomie des cyclistes à travers l’apprentissage de la mécanique du vélo", était sans atelier fixe depuis mars 2017.

L'association qui était installée au Projet 244 de 2011 jusqu'à sa fermeture en 2014, avait trouvé refuge quartier Paul Bert depuis. Un local qu'ils avaient finalement du quitter parce que mis en vente par le propriétaire en début d'année.

A la recherche de nouveaux locaux depuis, Roulement à Bill avait maintenu ses ateliers mobiles, pratiques pour les petites réparations, mais se trouvait pénalisée par cette absence de lieu d'accueil pour ses autres activités comme les permanences que l'association organise.

Bonne nouvelle en cette fin d'année, l'association a trouvé son bonheur et prendra place quartier Febvotte, au 5 impasse Anatole, à partir du dimanche 03 décembre prochain, dans un local de 200 m². Un déménagement pour lequel les membres de l'association font appel aux bonnes volontés pour un coup de main (déménagement prévu le matin de 10h à 13h, suivi d'un repas partagé).

Un local de 200 m², « plus grand et plus beau » annonce l'association qui se donne quelques semaines après le déménagement pour l'aménager comme il faut et pouvoir rouvrir les permanences, à partir du 07 janvier 2018. Des permanences qui se dérouleront tous les jeudis de 18h30 à 20h30 et tous les dimanches de 14h à 18h.

A noter que Roulement à Bill tiendra un atelier mobile samedi 25 novembre (entre 14h et 18h), place Saint-Paul au Sanitas dans le cadre du festival des Solidarités

Toutes les informations sur le site de l'association ou par mail (roulementabill@gmail.com)

Image d'illustration (c) Henry Girard