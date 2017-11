Une soirée de soutien au dispositif "Familles solidaires"

Lancé fin 2016 par le gouvernement de l'époque, le dispositif « Familles Solidaires » est géré en Indre-et-Loire par l'association Entraide et solidarités (ex-Entraide ouvrière).

Face au manque cruel de places d’hébergement d'urgence, le dispositif « Familles Solidaires » propose à des particuliers d'accueillir pour une période de 3 mois à un an un réfugié ou une famille réfugiée pour faciliter leur insertion dans la société.

Mais alors que l'objectif fixé l'an passé était l'accueil de 50 personnes, ils sont actuellement sept réfugiés à être accueillis en Touraine par des familles. Cinq autres ont vécu cette expérience avant d'avoir accès à un logement personnel. Pour autant du côté de l'association Entraide et Solidarités on note un bilan positif avec une intégration plus rapide, à commencer par l'apprentissage de la langue française pour les réfugiés hebergés.

L'association souhaite faire connaître ce dispositif, reconduit pour le moment pour un an, afin d'accroitre les capacités d'accueil en familles et organise une soirée de soutien au dispositif le 12 décembre prochain au Patronage Laïque La Fuye ( 4 rue Montesquieu à Tours). La troupe des Petits désordres y interprétera « Quartiers libres » de Jacques Prévert (Tarif entre 5 et 10€. Tarif de soutien 20€). Les fonds serviront à financer des sorties pour les réfugiés

