Casting pour un court métrage à Tours

Son titre : "Le Présent".

Marine Dubois et Mattis Hodebert-Daneshmand travaillent actuellement sur la réalisation d'un court-métrage de 2mn 20 intitulé "Le Présent". Le 3ème film du duo.



Ce film sera tourné à Tours et Ballan-Miré et il a vocation à être présenté dans plusieurs festivals, selon son équipe..

Le pitch :



Un père absent à cause de son travail essaye de remplacer sa présence par des cadeaux.



L'équipe recherche 4 comédiens bénévoles et non professionnels composés d'une famille véritable avec un petit garçon entre 3 et 5 ans et un petite fille entre 6 et 9 ans.



Le casting aura lieu le dimanche 26, Lundi 27 et Mercredi 29 Novembre pour un tournage début décembre.



Les candidatures sont à adresser par mail à : courtmetrage.lepresent@gmail.com.

Joindre 1 photo par personne minimum, pas d'expérience théâtrale demandée mais personnes sérieuses et motivées.

Le premier court métrage des réalisateurs est disponible ici.