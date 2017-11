Le Nascar de retour en 2018

Après une édition 2017 annulée, l'épreuve de Nascar de Tours est de retour en 2018.

L'annulation l'an passé de l'épreuve tourangelle du circuit européen Nascar n'était pas passée inaperçue. Il faut dire que depuis sa première édition en 2012, la présence de cette course venue des Etats-Unis avait alimenté de nombreuses critiques, notamment autour du financement public des virages relevés du circuit.

Depuis 2015 et sa séparation de l'American Festival auquel il était adossé jusqu'alors, c'est sa faible fréquentation qui était pointée du doigt y compris par l'organisateur, le Nascar Whelen Euro Series, qui avait donc décidé de l'annulation de la course en 2017 pour mieux revenir en 2018.

Si la course revient les 30 juin et 1er juillet prochains, elle ne sera pas de nouveau associée à l'American Festival néanmoins. Les organisateurs promettent tout de même un show d'ampleur autour de la compétition et un nouveau concept qui sera dévoilé précisément dans les prochaines semaines.

Ce retour sera-t-il durable ? Le succès ou non de l'édition 2018 devrait le déterminer. Avec un contrat liant le Nascar à Tours jusqu'en 2019, l'édition 2018 sera observée de près et il y a fort à parier qu'en cas d'échec (en terme d'affluence et de finances), cela condamnerait définitivement cet événement qui peine à séduire y compris auprès des élus. Christophe Bouchet, l'actuel maire de Tours, a notamment par le passé dénoncé ce contrat contraignant, tout en préisant qu'il fallait l'honorer à son terme. Autre remise en cause, récente cette fois, celle de Christophe Caillaud-Joos, le nouveau directeur de Tours Evénements, qui dans une interview à la NR cette semaine, dit « se poser la question sur l'avenir de ce type d'événements, à l'heure où la société se tourne de plus en plus vers l'écologie et le développement durable ».