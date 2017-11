Vieux-Tours : Un homme agressé au couteau

L'histoire aurait pu mal se terminer. Un homme qui sortait de boite de nuit dans le quartier Plumereau a été agressé par deux hommes munis d'un couteau chacun dans la nuit de mercredi à jeudi.

C'est une patrouille de la police municipale qui a vu l'homme blessé vers 4h du matin et qui est intervenue. L'homme souffrant de légères blessures à la main leur a alors mentionné son agression. Les deux agresseurs, âgés d'une vingtaine d'années, ont finalement été interpellés quelques minutes plus tard et ont été identifiés par la victime. Emmenés au commissariat de Tours ils ont été placés en garde à vue avant leurs auditions ce jeudi.

La victime a elle été conduite à l'hôpital pour recevoir des soins.