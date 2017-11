1500 manifestants à Tours contre les ordonnances Macron

Depuis le mois de septembre, à intervalles réguliers, les syndicats mobilisent leurs troupes pour manifester contre les ordonnances Macron sur la loi Travail et plus généralement contre la politique gouvernementale.

Ce jeudi ils étaient 1500 encore à défiler dans les rues de Tours, en partant de la place de la Liberté pour remonter vers le centre via l'avenue Grammont. Dans le cortège on trouvait la CGT, Solidaires, FO, mais aussi des membres de La France Insoumise ou encore de Lutte Ouvrière venus en nombre et fermant le cortège... Une mobilisation pas si mal pour un mouvement qui peine néanmoins à fédérer. En effet alors que l'on annonçait un mouvement social d'ampleur à l'automne, finalement la contestation a du mal à dépasser le cercle d'initiés, à Tours comme ailleurs.