Un faucon pélerin s'installe à la cathédrale de Tours

Un pèlerin près d’une cathédrale ? Pourquoi pas. Mais là on parle d’un faucon pèlerin, rapace protégé facilement reconnaissable à sa silhouette caractéristique, son dos gris-bleu ardoise, son ventre blanc strié de noir et sa cagoule sombre contrastant avec ses joues blanches.

Depuis le 20 octobre il est possible d'en voir un à la cathédrale St Gatien, nous signale la Ligue de Protection des Oiseaux.qui en avait vu un pour la dernière fois le 28 octobre et le 13 novembre 2015. Pourquoi choisit-il ce lieu ? Pour chasser les pigeons ! Certaines villes ont même "recruté" des faucons pour ce travail. A Tours, le faucon profite de la structure du monument pour se reposer et va aussi au Carrefour de Verdun.

Oiseau le plus rapide du monde, il s’élève à une hauteur importante et effectue un piqué à 300km/h sur les proies situées en contrebas ce qui fait de lui un excellent chasseur.

Malgré la présence de nichoirs dans le département, la LPO n'a pas encore observé de reproduction de faucon pélerin en Indre-et-Loire.

Avec communique / Photo : Pierre Cabard - LPO Touraine.