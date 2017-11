Grève : des bus Fil Bleu supprimés jeudi

Mais ils seront peu nombreux.

Suite à un nouvel appel intersyndical à la grève et à la manifestation, le réseau de transports de l'agglo de Tours sera faiblement perturbé ce jeudi en raison de la mobilisation d'une partie des conducteurs.

Dans le détail, le tram et les bus scolaires circuleront normalement tout au long de la journée, en revanche 5% des bus Fil Bleu seront supprimés. Des retards sont par ailleurs à prévoir dès 10h en centre-ville en raison du cortège annoncé (le tram et les lignes 2 et 10, notamment).

Pour plus d'infos : www.filbleu.fr.