Le Train de la Parentalité fait escale à Tours ce mardi

Déjà parents ? Bientôt parents ? Ou alors professionnels du secteur de la petite enfance ? Si vous avez des enfants autour de vous, le Train de la Parentalité peut vous intéresser. Proposant des conférences, des débats, des ateliers, un parcours ludique et différents stands, il passe la journée à quai ce mardi 14 novembre en gare de Tours.

Lancé par l'association Ensemble pour l'Education de la Petite Enfance il compte 6 voitures et autant de thématiques "pour mieux accompagner l'enfant dans un continuum éducatif et lutter contre les inégalités." Exemples : "jouer et communiquer", "Bien vivre le quotidien", "Les droits de l'enfant"...

Ouverture des portes : de 9h à 20h.

Plus d'infos sur le site du train.