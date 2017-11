Avis aux musiciens : les candidatures au Coup d'Boost sont ouvertes !

Le dispositif permet d'aider des groupes locaux.

Nivek, LVOE, Moonjellies, Kundal, Azalys, Jekyll Wood... Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces artistes tourangeaux, dans des styles très variés. Leur point commun : ils ont bénéficié du dispositif Coup d'Boost de l'école Tous en Scène depuis sa création en 2011.

En ce mois de novembre, une nouvelle session de candidatures débute pour récompenser d'autres nouveaux talents de la scène locale...

Le Coup d'Boost permet de se former dans différentes disciplines (expression scénique, coaching scène et studio, coaching vocal, écriture, arrangement, M.A.O., techniques du son scène et studio, aspects juridiques et communication, environnement socio‐professionnel du musicien...).



Les groupes sélectionnés sont désignés par les professionnels des musiques actuelles réunis en jury : Fracama (antenne 37), Le Centre Ressource / Temps Machine, Terres du Son, Studio Tram 28, Solstice de Beaulieu-lès-Loches, Service Culturel Ville de Montlouis-sur-Loire, Aucard de Tours / Radio Béton, Tous en scène.



A l'issue de cet accompagnement, et après une journée de filage au Temps Machine, les groupes ont la possibilité de se produire dans les salles et festivals partenaires de Tous en Scène (Solstice de Loches, Terres du Son, Aucard de Tours...).

Pour plus d'infos, le dossier est en ligne ici.

Avec communiqué / Photo : Nivek à Terres du Son par Mathieu Giua