Avenue de Grammont : bientôt les travaux ?

Le nouvel élu de Tours en charge du commerce en fait sa priorité.

Depuis l’élection de Christophe Bouchet à la tête de la mairie de Tours le 17 octobre, Mauro Cuzzoni a remplacé Céline Ballesteros au commerce. Conseillé municipal délégué auprès du maire, celui qui est chauffeur de taxi de profession a donc entamé un tour de la ville pour rencontrer les commerçants. Son dossier N°1 : le réaménagement de l’Avenue de Grammont, « un secteur de la ville qui s’est un peu étiolé depuis l’installation du tram » (car la ligne A passe au Sanitas).



Il s'agit donc de redonner un coup de jeune à cet axe central afin de booster le commerce et de laisser plus de place aux déplacements doux (piétons et vélos). « Le sujet avance bien, on va rapidement pouvoir mettre en place les éléments nécessaires » explique l’élu qui veut avant tout entamer une concertation avec les commerçants.

La ville a donc planché sur plusieurs schémas qu’elle va soumettre aux professionnels qui travaillent sur l’Avenue afin de recueillir leurs avis sur les travaux à mener entre la Rue Charles Gille et la Place de la Liberté. Parmi les pistes évoquées : une refonte du stationnement, les places de parking « en épi » étant jugées inadapatées pour se garer facilement. Les contre-allées pourraient aussi voir leur aspect modifié « car certains s’en servent comme de mini autoroutes pour aller plus vite quand il y a des embouteillages. »

Périmètre élargi pour la rénovation des Halles ?

Sur le calendrier, aucune date n’est fixée mais la ville semble décidée à enclencher les démarches assez rapidement pour de premières réalisations avant la fin du mandat (en 2020 ou 2021). La question est aussi de savoir si la deuxième ligne du tram de Tours empruntera l’Avenue de Grammont entre Jean Jaurès et Liberté... La décision n’est pas encore prise mais c’est assez peu probable comme l’explique Christophe Bouchet dans ce deuxième article.



Parmi les autres sujets à l’ordre du jour pour Mauro Cuzzoni : la rénovation des Halles de Tours. Un appel à projets a été lancé pour reconfigurer le bâtiment mais l’élu et le maire souhaiteraient que le chantier permette également une refonte des abords des Halles : « il ne s’agit pas de rénover les Halles mais tout le maillon qui va de la Loire aux Halles » a précisé Christophe Bouchet.

Olivier Collet