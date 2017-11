Mode H répète pour le grand soir

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Depuis 15 ans, Mode H propose des évènements et met en scène des spectacles autour des thèmes de l'inclusion et de la différence. Mode H contribue ainsi à favoriser l'accessibilité à la culture, l'intégration, la socialisation, l'image et l'estime de soi des personnes en situation de handicap.

L'association Mode H propose le 28 novembre à 20h au Vinci de Tours sa nouvelle création chorégraphique « Carnets de Voyage ».

En exclusivité, Info-Tours a assisté à la répétition du premier tableau avec les enfants de l'IEM Charlemagne à Ballan-Miré. Sous la houlette de Nello, 12 enfants valides et handicapés ont répété pendant 2h dans les moindres détails la mise en scène de cette chorégraphie.

Agathe, Andréa, Romane, Diana, Marina, Anna, Camille, Léa, Tanguy, Paul, Brandon, Tristan ont tous démontré un grand professionnalisme qui devrait enthousiasmer le public le 28 novembre.

Roger Pichot