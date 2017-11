Une jeune biologiste de Tours récompensée

A 25 ans son parcours est atypique.

La Fondation pour la Vocation organise la 58ème cérémonie de remise des Bourses de la Vocation, le 11 décembre 2017 à Paris. Ce soir-là, les Bourses de la Vocation de 8000 € et les Prix de l’Espérance de 4500 € seront remis à une trentaine de jeunes hommes et femmes entre 18 et 30 ans

Parmi les lauréats 2017, Justine ROUGÉ, jeune biologiste de 25 ans, est originaire de Tours. Sa spécialité est l’entomologie médicale. Grace à la bourse de la vocation, elle pourra démarrer ses recherches de thèse portant sur la mise en place de nouvelles stratégies de lutte antivectorielles spécialement nécessaires en raison des maladies sans vaccin comme le virus Zika, la Dengue et le Chikungunya.



Souhaitant d'abord devenir vétérinaire, elle est entrée au lycée agricole, a obtenu un bac S spécialité agronomieet s'est intéressée ) la biologie des insectes. Elle a ensuite choisi une école d’ingénieur en agro développement international, a fait des études de biologie et commencé à faire l’été des stages non obligatoires en laboratoires de recherche en entomologie. La jeune femme a enchaîné sur un master 2 de parasitologie. N’ayant pas trouvé de thèse financée,elle a trouvé son directeur de thèse en Ecosse : le Dr Francesco Baldini, un leader de la biologie des vecteurs.





