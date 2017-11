Illuminations de Noël à Tours : coup d’envoi le 1er décembre

Une semaine plus tard que l’an dernier.

Le 1er décembre, les enfants et les parents gourmands ouvriront la première fenêtre de leur calendrier de l’Avent... Le même jour, ils pourront tous ensemble se balader dans les rues de Tours et découvrir les nouvelles illuminations de fin d’année.



Comme en 2016, 6km de guirlandes sont déployés dans les rues, soit un total de 1 200 motifs. La plupart appartiennent à la ville, mais 200 d’entre eux sont loués ce qui permet de renouveler complètement la décoration de la Rue Nationale et de la Place Jean Jaurès. Il sera donc possible de découvrir tout cela dès la tombée de la nuit le 1er décembre, une semaine plus tard que l’an dernier. Comme d’habitude le rendez-vous sera fixé au pied du grand sapin de la Place Jean Jaurès. L’arbre, offert par un particulier, arrivera le jeudi 23 novembre et les équipes municipales se chargeront ensuite de le décorer.



En plus des illuminations, le 1er décembre ce sera aussi le début du marché de Noël face à la gare et sur le Boulevard Heurteuloup. En revanche, la patinoire située Place Anatole France accueillera ses premiers visiteurs plus tôt, dès le vendredi 24 novembre. 1 000m² de glace seront accessibles au public jusqu’à la fin des vacances scolaires, le 7 janvier.

O.C.