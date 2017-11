Tours : deux jours de rencontres autour de la gastronomie

Les 17 et 18 novembre.

Les Rencontres François Rabelais de Tours, organisées par l'IEHCA, auront lieu ce vendredi 17 et ce samedi 18 novembre à Tours, elles constituent l’un des temps forts du Forum Alimentation & Cultures et reposent sur un principe : "le dialogue entre deux mondes qui pensent et pratiquent la cuisine, celui des observateurs et producteurs de discours gastronomiques d’une part ; celui des acteurs de l’alimentation d’autre part."



Les Rencontres François Rabelais s’appuient largement sur les Sciences de l’Homme et de la Société (Histoire, Géographie, Sociologie, etc.) et portent, à l’occasion d’ateliers et de tables rondes, un regard sur la cuisine d’aujourd’hui et de demain.

Il s'agit de la 13ème édition avec des débats sur les chefs et le développement durable, le permaculture, les rapports entre politique et alimentation, le suivi des recommandations officielles par les consommateurs, les écolabels, la durabliité du bio, les circuits courts ou encore la pêche durable. Tout ça, rien que le vendredi.

