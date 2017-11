Rémunérations des élus à Tours : de petits changements

9 conseillers municipaux seront délégués auprès du maire, et donc mieux payés.

Lundi soir, il y a conseil municipal à Tours. Une réunion importante : ce sera la première depuis l’élection de Christophe Bouchet au poste de maire le 17 octobre dernier. Parmi les points à l’ordre du jour : une délibération sur la rémunération des élus... « Il n’y a pas de hausse de rémunération globale » prévient le maire. Cependant, chaque mois, la municipalité va dépenser plus pour payer les conseillers municipaux de la majorité LR-UDI.



Explication : la ville de Tours a 16 adjoints, le maximum prévu par la loi. Pour des raisons « d’équilibre politique », Christophe Bouchet a souhaité confier certains postes à des conseillers municipaux délégués auprès du maire, par exemple à Mauro Cuzzoni (commerce) ou Julien Hereau (sports). Dans l’équipe de Serge Babary, 3 élus avaient ce statut et ils touchaient chacun 1 277€ brut chaque mois. Désormais, ils sont 9, soit 6 de plus.



Pour justifier cette réorganisation, Christophe Bouchet explique que les élus en question s’occupent de sujets « importants », donc qu’ils se doivent d’être rattachés au maire plutôt qu’à un adjoint, le tout en conservant « tout le pouvoir » sur leurs dossiers. A noter qu’un conseiller municipal délégué à un adjoint touche lui 851€ (brut, toujours), c’est 2 245€ pour un adjoint, 3 367€ pour la première adjointe et 4 877€ pour le maire. Au total, la ville budgétise 47 807€ par mois pour indemniser les élus, « ce qui reste en dessous du maximum possible » tient à préciser l’adjointe aux finances Hélène Millot. L’enveloppe totale à laquelle Tours a droit est de 59 000€.



Même avec ces précisions, l’opposition ne manque pas de railler la « première décision du maire ». Pour Tours à Gauche, l’écologiste Emmanuel Denis calcule que cela va « coûter » 100 000€ supplémentaires à la municipalité d’ici la fin du mandat en 2021 (si les élections municipales de 2020 sont bien reportées à cette date, ce qui est envisagé). Cela représente 3 000€ chaque mois.

O.C.