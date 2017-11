L'Art au Quotidien c'est tout le week-end à Tours

Le salon fête ses 20 ans.

A partir de ce vendredi 10 novembre, et jusqu'au lundi 13, le Vinci de Tours accueille le Salon Art au Quotidien qui met en lumière, pendant 4 jours, "l’effervescence créative des artisans et artistes. Une édition sous le signe du design et des métiers d’art. Ils peuvent travailler pour la conservation et la restauration du patrimoine. Ils peuvent aussi œuvrer dans le domaine de la création en lien avec les particuliers, les décorateurs ou les designers.

Pour fêter le 20ème anniversaire du salon, le Vinci accueille Béatrice ARTHUS-BERTRAND qui crée à partir de matériaux naturels des œuvres à la fois douces et brutales, la Tourangelle Laurence DRÉANO et son univers poétique, naïf et idéaliste où le jeu est au centre d’un monde tout rond., Michel AUDIARD sculpteur tourangeau sur bronze à la cire perdue, Alban LANORE créateur d’étonnantes sculptures végétales et Pierre MATTER qui travaillent essentiellement le bronze et les pièces de métal délaissées.

De nombreuses animations et démonstrations auront lieu pour rencontrer les artisans présents afin de plonger dans leur univers et partager avec eux un moment d’échange autour de leur passion.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire organise le Prix Touraine Métiers d’Art, sélection départementale

du Prix des Métiers d’Art. Le thème de l’édition 2017 : « métiers de Tradition, Restauration et Conservation du patrimoine ». Les résultats seront connus lundi 13 novembre, dans la matinée. Le lauréat départemental concourra ensuite au niveau régional pour un prix doté par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire avec le soutien de l’Europe (Fonds Européen de Développement Régional) dans le cadre du Plan de Développement Régional des Métiers d’Art.

En lice cette année :

• Antoine Campos, conservateur restaurateur de mobilier

• Maria De Carvalho, peintre sur faïence

• Rachel Dubois, tapissier décorateur et tapissier d’ameublement

• Dominique Frelon, charpentier couvreur

• Pierre Gallou, souffleur de verre à la canne

• Ianek Kocher, sculpteur sur pierre

• Sophie Parent, santonnière



La CMA37 organisera aussi la Remise des Trophées du Club Femmes de l’Artisanat - Région CentreVal de Loire le vendredi 10 novembre à 17h30. Les Trophées 2017 des femmes de l’Artisanat visent à mettre en valeur les entrepreneuses dans les trois catégories suivantes :

• Femme, chef d’entreprise, cumulant plusieurs missions en plus de ses fonctions dans l’entreprise

• Femme ayant réussi sa reconversion dans un métier de l’artisanat

• Femme, chef d’entreprise, ayant réalisé une création ou une reprise d’entreprise particulièrement performante

Horaires : 10h-19h, entrée 6€, 3€ en achetant son billet sur le site Internet du salon.

Avec communiqué.