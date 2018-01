[#MIAM] Une nouvelle pizzéria Place du Grand Marché

Le four de La Casa Juna chauffe depuis quelques semaines seulement...

Ça bouge du côté de la Place du Monstre... L’Île aux Pizzas a fermé il y a peu mais on peut toujours manger des spécialités italiennes au N°18 de la Place du Grand Marché. Installée juste en face, Nathalie, la patronne du Zinc, s’est associée avec Julie, sa serveuse historique, afin de racheter le fonds de commerce et créer La Casa Juna Ristorante. Le restaurant d’une trentaine de places a ouvert le 19 octobre dernier.



A la barre aux côtés de Julie Gourdet, un autre habitué : Franck, déjà en cuisine pour l’enseigne précédente. En revanche, celles et ceux qui venaient régulièrement vont constater des changements : la déco a été totalement refaite (avec des fresques très gaies signées Kevin Le Gall). Sur la carte, le choix est désormais réduit (fini la trentaine de suggestions de pizzas) et les produits locaux sont mis en avant (Mr Nonet pour les légumes, Mr Chaintron pour le Ste-Maure, tous deux travaillant déjà pour le Zinc). Quant à la farine de la pâte maison, elle est certifiée Label Rouge.





Concernant les recettes : du classique et quelques originalités (une pizza avec de l’effeuillé de boeuf Angus, une autre avec de l’espadon fumé). De notre côté on a commandé la Juna (15€50) avec rillons, mozzarella, Ste-Maure-de-Touraine et... amandes effilochées (ce n’est pas une révolution, mais une originalité plutôt bien pensée). La pâte est bonne, fine et aérée, avec une garniture généreuse. Des salades et quelques desserts complètent la carte. A noter que la maison... euh, la casa, fait aussi à emporter. Ouverture du mardi au samedi et, en réflexion, un brunch-pizzas le dimanche.