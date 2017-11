Marina Kaye : nouvel album, nouveau concert à Tours

Elle sera au Vinci le 11 avril 2018.

Sa voix marque les esprits depuis son premier passage sur M6... Marina Kaye a bien grandi (elle a 19 ans) mais garde toujours ce visage et cette âme d'adolescente. Ses textes sont en revanche bien plus adultes, parfois sombres, portés par une voix très identifiable, très personnelle...

La jeune chanteuse vient tout juste d'entamer la promotion de son deuxième disque, Explicit. Qui dit nouvel opus, dit nouvelle tournée... Cette dernière passera par le Vinci de Tours le 11 mai 2018, deux ans après son premier passage (notre photo). L'occasion notamment de découvrir le tube On My Own qui évoque justement la maturité acquise par la jeune femme.

Marine Kaye "se définit comme une artiste Pop totalement immergée dans le son qui traverse la planète aujourd’hui : le Hip-Hop. A cette occasion, elle a invité Soprano sur son album avec qui elle interprète le titre Vivre en français."

Prix des places (en vente auprès d'AZ Prod, sur le net ou dans les magasins distribuant des places de concerts) :

Catégorie 1 (assis numéroté) : 39.50€

Catégorie 2 (assis numéroté) : 34€

PMR et ACC : 34€