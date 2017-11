Tours est une ville où il fait bon conduire

C'est en tout cas ce qu'affirment les utilisateurs de Waze.

On entend souvent que les routes de la ville de Tours sont en mauvais état... Même l'adjoint au maire en charge de ce dossier nous le disait encore il y a quelques jours. Et pourtant, à en croire les utilisateurs de l'application GPS Waze, ces derniers donnent une bonne note à la qualité des routes de la métropole : 9,8/10.

Globalement, les automobilistes qui se déplacent à Tours estiment que la ville est agréable pour la conduite avec une moyenne de 8,4/10, incluant leur avis sur les difficultés de circulation, le prix de l'essence ou encore la sécurité. 8,4 c'est un peu moins que Valence, N°1 de ce classement mais plus que Lens, Reims ou Orléans.

Sans surprise en revanche, c'est à Paris ou Marseille que c'est le plus compliqué de conduire à cause, notamment, des bouchons incessants. Bref, à Tours, on semble moins concernés par les ralentissements de trafic, même si ça n'a jamais fait sauter grand monde au plafond d'avancer à touche-touche...

