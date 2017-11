Derby à Châteauroux : le Tours FC offre le déplacement aux supporters

Le match est prévu le 17 novembre.

Dans un match de foot, le 12ème homme a son importance. Contre Nantes, plus de 9 000 supporters sont venus soutenir le Tours FC à la Vallée du Cher avec l'issue que l'on sait : les Ciel & Noir ont éliminé l'équipe alors 3ème de Ligue 1. Vendredi dernier, le club a enfin remporté son premier succès de la saison en Ligue 2... Mais la route est encore longue pour se maintenir en deuxième division.

La route, justement... Le vendredi 17 novembre, les Tourangeaux doivent se déplacer jusqu'à Châteauroux, le 2ème derby de la saison après un nul 1-1 contre Orléans. Châteauroux, ce n'est pas si loin... Alors pour soutenir les joueurs et mettre la pression sur la Berrichonne, le Tours FC a décidé de payer le déplacement à ses supporters : le transport en car + l'entrée au stade.

Les infos pratiques communiquées par le club :

Heure & lieu de rendez-vous : 17h00 (départ des cars au plus tard à 17h15) sur le parking Vatel (Avenue Vatel) à proximité du boulodrome



Informations et réservation : par mail à l'adresse suivante accueil@toursfc.fr, par téléphone au 02.47.44.39.53 ou au siège du club de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 avant le mercredi 15 novembre à 12h30