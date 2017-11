10 startups ligériennes en démonstration au Portugal

Pour tenter de trouver de nouveaux clients.

Toute cette semaine, de lundi à jeudi, 10 startups de la French Tech Loire Valley vont participer à un grand salon européen dédié aux nouvelles technologies et à l'univers du web : le Web Summit de Lisbonne. Sur place, la région disposera de son propre stand, ce qui avait déjà été le cas l'an dernier. 60 000 visiteurs sont attendus sur l'événement. 1 500 entreprises y seront.

Les startups ligériennes bénéficieront d’un accompagnement important avec un accompagnement financier, un stand mutualisé assurant visibilité et promotion, l’organisation d’animations et la mise à disposition d’outils de communication...

Voici la liste des jeunes pousses régionales sélectionnées :

Boreal Business et Enjoy Your Business (Cher)

Fintech Lab, My Serious Game, Kazeko et Wazashirt (Indre-et-Loire)

Heroz (Loir-et-Cher)

Alter Ego Digital, C.K. App / The Bar Corner et Janasense (Loiret)

Photo : Frédéric Kuntzmann, directeur de My Serious Game, pour en savoir plus découvrez son portrait sur 37 degrés.