L'US Tours a réussi son pari contre Angers

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les rugbymans tourangeaux passaient un test ce dimanche à Tonnelé... Angers est venu affronter les orange et bleu pour un derby du Val de Loire à enjeux, les Angevins étant juste derrière Tours au classement de Fédérale 3.

Sur le terrain, l'UST a très vite pris les commandes, ne laissant qu'une pénalité à ses adversaires en première mi-temps, et un essai en seconde période. De son côté, Tours a marqué 36 points et a pris le contrôle du match avec un essai et trois pénalités dans les premières minutes. Plus sérieux, plus solide, Tours a su résister aux assauts d'Angers et s'est mis à l'abri rapidement en deuxième mi-temps avec 3 essais.

Score final : 36-10, et maintenant voici les images...

Philippe Maitre