Franco Torchia devient directeur sportif du Tours FC

Avant, il s'est notamment fait connaître au Mans.

Ce samedi, le Tours Football Club a annoncé l'arrivée de son nouveau directeur sportif : Franco Torchia.

Qualifié "d'homme de réseaux" et de "travailleur de l'ombre", "il aura pour mission principale d'assurer, sur le projet sportif, le lien entre le Président et le staff professionnel, les joueurs professionnels et le Centre de Formation. Il aura également pour mission de gérer et développer la politique de recrutement à court et moyen terme" dixit le club.

Notamment passé par Le Mans jusqu'en 2013, Franco Torchia réside à Tours et il est déjà passé par la Touraine dans les années 90. Il arrive dans un club en difficulté malgré sa récente victoire contre Nantes en Coupe de la Ligue et son 1er succès de la saison de Ligue 2 ce vendredi soir.