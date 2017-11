Ligue 2 : ENFIN une victoire pour le Tours FC

Mais ça n’a pas été facile contre Bourg-en-Bresse.

Oh ce qu’elle était attendue et rêvée… La voici : la première victoire du Tours FC dans ce championnat de Ligue 2 2017/2018. Elle est arrivée après 14 matchs de championnat, après 11 défaites et deux matchs nuls…

Opposé à Bourg-en-Bresse ce vendredi soir à la Vallée du Cher, Tours a donc gagné. Mais cela n’a pas été facile… Dès la première minute, Lippini a marqué contre son camp, ce qui a permis aux visiteurs venus de l’Ain de mener 1-0… Derrière, Gradit a égalisé pour les Ciel & Noir à la 14ème minute, sauf que Bourg-en-Bresse a maintenu la pression en reprenant l’avantage à la 21ème (2-1).

Le jeu a ensuite suivi son cours pendant 20 minutes, jusqu’à l’égalisation de Mancini à la 42ème. Les supporters de la Vallée du Cher ont clairement eu du spectacle avec cette rencontre… 2-2 à la pause, donc. La 2ème mi-temps a néanmoins été moins mouvementée. Les deux équipes en difficulté en championnat (Tours dernier et Bourg-en-Bresse premier non relégable) se devaient de gagner…

Ce qui a fait défaut à Tours en Ligue 2 depuis cet été ne s’est pas reproduit cette fois-ci : les Tourangeaux ont su prendre leurs responsabilités et ne pas se décourager. A la 66ème minute, Miguel a trouvé le chemin des filets et permis à son équipe de mener 3-2, un score qui n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.

Tours marque donc 3 points, les fameux 3 points de la victoire. Le TFC revient ainsi au niveau de Quevilly-Rouen (19ème) mais reste loin de Lens qui n’a pas encore joué (match prévu ce samedi après-midi). C’’est donc un premier pas, qui devra forcément être suivi par d’autres succès pour réussir la mission maintien. Prochain rendez-vous le 17 novembre dans l’Indre, pour un derby contre Châteauroux.

Photo d'illustration.