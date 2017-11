Du tennis de table pour trouver un travail à Tours

Demandeurs d'emploi et recruteurs vont se retrouver raquette en main le 9 novembre.

Echanger des balles avant de signer un contrat ? Et pourquoi pas...

Le jeudi 9 novembre, le club tourangeau de tennis de table (la 4S) organise Tour(s) de Table vers l'Emploi, une journée pour favoriser les rencontres autour du sport... "Un revers contre le chômage". Au programme : "des raquettes, des rencontres, des CV, des entretiens" à la salle Jean-Claude Cissé (54 Rue St François à Tours), à partir de 13h et jusqu'à 18h. A noter que l'entrée est libre pour les demandeurs d'emploi qui peuvent se présenter sans préinscription le jour J.

Objectif affiché : "créer de nouveaux réseaux et leviers" avec une manifestation innovante et ludique, pour casser les codes du job dating ou de l'entretien d'embauche. Parrain de l'événement : Laurent Marais, dirigeant de "Formatic Centre" qui fut champion du monde et d'Europe d'aviron et qui est monté sur 15 podiums nationaux et internationaux.

Une trentaine d'employeurs potentiels seront présents (hôtellerie, banque, téléopérateur, restauration, sécurité, BTP, transport, garde d'enfants, industrie...).