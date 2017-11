Moi(s) sans Tabac : des coups de pouce pour arrêter à Tours

Notamment une "fan zone" samedi Boulevard Heurteuloup.

On estime que 600 000 personnes fument en Centre-Val de Loire, soit près d'une personne sur 4... Parallèlement, 60% des fumeurs chercheraient à se passer de la cigarette. Pour la deuxième année consécutive, l'opération Moi(s) sans Tabac cherche à les aider, sous prétexte que stopper la clope pendant un mois multiplie les chances de s'arrêter durablement.

L'opération, soutenue par l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ou le CHU de Tours, permet aux fumeurs d'être soutenus via des kits pour les aider à changer leurs habitudes, notamment avec des patchs. Une application mobile est aussi à disposition gratuitement : Tabac Info Service. L'an dernier, 7 000 personnes ont tenté l'expérience à l'échelle régionale, plus de 2 500 ont téléchargé l'appli pour smartphones.

A Tours, plusieurs rendez-vous également... Ce samedi 4 novembre, une "fan zone" s'installera sur le Boulevard Heurteuloup. "Cet espace informatif, ludique et interactif, a pour objectif de faciliter la rencontre et l’échange avec un professionnel de santé. Il permettra aux visiteurs, participants comme supporters, de s’informer, de participer à des animations" explique l'ARS.

De son côté, l'Assurance Maladie organise une conférence le 9 novembre à 19h à l'Hôtel de Ville de Tours... Le Docteur Maffre, pneumologue et le Docteur Errard Dubois, médecin tabacologue, y participeront. On trouvera également un stand d’information du Moi(s) sans Tabac, avec la possibilité d’évaluer sa dépendance grâce à un test au monoxyde de carbone, de prendre un kit gratuit d’aide à l’arrêt du tabac et de s’inscrire aux ateliers gratuits de sevrage du tabac prévus en novembre à l’Espace du Souffle et qui seront animés par un tabacologue. Entrée gratuite.