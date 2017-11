La CCI Touraine prépare son déménagement

Mais n’a pas encore trouvé son point de chute.

A deux pas de l’église St Julien et de la Rue Nationale, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine occupe un très bel hôtel particulier avec une cour monumentale… Mais ça ne va pas durer. A l’instar de la CCI Loiret qui va quitter son siège de la Place du Martroi d’Orléans pour un futur quartier en construction, l’institution tourangelle envisage de déménager. L’objectif est notamment financier : depuis 2010, son budget a été divisé par deux, passant de 12 à 6 millions. Et il pourrait encore s’amenuiser en 2018 avec une baisse annoncée de ressources fiscales de 17%, crainte par le président Philippe Roussy.

Pour faire face à ces difficultés, la CCI réduit ses effectifs (elle est passée de 80 à 60 salariés, et ce n’est pas fini) et projette donc une mise en vente de son site historique. Estimé à plusieurs millions d’euros, il intéresse plusieurs promoteurs selon son président.

Mais alors où va s’installer la CCI ensuite ? Plusieurs pistes sont à l’étude, notamment le site de l’Escem aux Fontaines. D’après Philippe Roussy, on devrait en savoir plus d’ici la fin de l’année 2017…

