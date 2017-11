Burgers et crudités Rue Voltaire

Un nouveau comptoir à burgers y a ouvert récemment.

La mode des burgers ne retombe toujours pas et les adresses pour en manger à Tours laissent donc le choix aux amateurs. Globalement, une fois dans le centre-ville, vous n’êtes jamais à plus de 10 minutes d’un établissement vendant pains briochés, steaks, cheddar ou autres frites.

Rue Voltaire, High Five s’est récemment lancé dans l’aventure, à l’endroit même où son illustre prédécesseur My Frenchy’s Burger avait élu domicile, avant de déménager Place du Grand Marché. Pour se démarquer de la concurrence, la nouvelle enseigne fait le pari de la verdure… Dans notre assiette : beaucoup de salades, du maïs chaud, des tortillas avec leur guacamole et des frites… de carotte, dans leur verrine de sauce. Pour les amateurs, les pommes de terre ne sont pas oubliées, mais cette fois en version pomme noisette « aromatisées aux pétales de rose et au cumin » nous dit le serveur. De bonnes idées.

Chez High Five, il y a donc la volonté de nous appâter avec un menu équilibré pour 12€ le burger avec accompagnement et boisson. Pour la recette, on a tenté le High Tech (jeu de mots !) avec tomate marinée, pesto, basilic, mozza et salade. Au goût, honnêtement, on n’atteint pas des sommets mais l’ensemble nous a calé pour l’après-midi. A noter qu’il existe aussi une version avec du chorizo, une autre avec une sauce au whiskey ou encore une recette végétarienne voire une assiette avec 5 minis burgers pour ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas choisir.