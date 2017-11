Etranges sculptures de pierres près du Pont de Fil

La sécheresse donne des idées aux artistes.

On a beau être en plein milieu de l'automne, la Loire reste basse, très basse à Tours... Des deux côtés du fleuve, on ne compte plus les îles. Elles sont larges, de plus en plus larges, même dans les espaces où le niveau est traditionnellement assez haut. Bref, c'est la sécheresse.

Résultat : il n'est pas si compliqué de traverser en dehors des ponts... Ce week-end, notre photographe Claire Vinson nous a ainsi signalé la présence d'un homme en train de créer des sculptures de pierres près du Pont de Fil, au milieu de l'eau... Nous y sommes donc retournés en ce début de semaine pour voir si elles étaient toujours là... Bingo !

Le résultat est plutôt élégant : sur une île rocheuse, plusieurs tours de pierres de tailles différentes se dressent et défient le courant, les vents, et la montée des eaux... Combien de temps resteront-elles ? Seront-elles rejointes par d'autres créations dans les prochains jours, à cet endroit ou sur d'autres lieux ?

Cette semaine s'annonçant belle, vous pourrez sans doute en profiter en vous promenant... Rendez-vous sur le Pont de Fil, entre l'Île Aucard et le Quai Paul Bert... En attendant, voici quelques images...