Deux jeunes DJs se lancent dans l’organisation de concerts

Ils viennent de créer leur association : Cousto Corp.

Tout a commencé à la sortie d’une salle de cinéma, après un film sur le commandant Cousteau : « on a voulu associer nos passions de la musique et du monde aquatique et on a créé le duo DJ Cousteau » racontent aujourd’hui Garance Malval et Clément Prieur. C’était il y a près un an. Déjà DJs chacun de leur côté, les deux Tourangeaux de 23 et 29 ans ont donc fait cause commune. Elle est médiatrice culturelle, lui est tailleur de pierre… Et tous les deux investissent une bonne partie de leur temps libre pour développer leurs projets autour de la musique. Après le duo, place donc à l’association avec le but d’organiser des soirées originales tout au long de l’année.

« Il y a déjà pas mal d’associations existantes : Twerkish Tourneur, Wolfpack, Dirty Guys Rock, Artistic Youth... On les connait, on va à leurs concerts, et on avait envie de faire la même chose avec une sensibilité plutôt orientée rock. » Après avoir booké un premier groupe qui cherchait une date sur Tours, les deux compères ont donc envisagé de retenter l’expérience sous la bannière de Cousto Corp, dont les statuts sont encore en cours de finalisation.

Deux soirées d'ici la fin de l'année

« Nous voulons promouvoir des groupes locaux en les programmant avec des groupes invités venus d'autres villes » poursuivent Garance et Clément qui planchent également sur des soirées quiz, des projections de courts-métrages ou des soirées « Mix participatifs » où le public a l’opportunité de passer derrière les platines.

Très volontaires, les deux jeunes DJs ont néanmoins un peu de mal à faire tout ce qu’ils veulent : « à Tours c’est compliqué d’organiser des concerts. Il y a de moins en moins de bars qui ont des autorisations ou alors il faut s’arrêter à 22h. C’est dommage alors qu’il y a une grande diversité culturelle. Ce samedi 4 novembre on fait jouer 4 groupes, on doit donc commencer dès 18h30, mais ce n’est pas forcément le meilleur horaire pour le public qui a l’habitude d’arriver plus tard. Paradoxalement, les bars qui passent de l’électro peuvent jouer jusqu’à 2h du matin. »

Pour ce week-end, 4 formations vont donc se relayer au Canadian (Rue des 3 Écritoires)… En tête d’affiche, des Clermontois : Untitled W/ Drums, « ils ont fait une tournée de 10 dates et Tours sera leur dernier concert, juste après une autre soirée à Paris. » Les Princes du Rock (Tours) seront là également, « et beaucoup de fans les attendent » nous glissent Garance et Clément.

Pour chauffer la salle : No Future all star band, « un groupe tourangeau tout frais créé en 48h avec des membres de plusieurs autres groupes. Ils jouent fort, c’est hyper énergique et très bien » mais aussi Rodinal, « de la power pop venue de St-Pierre-des-Corps : « à l’origine ils ont un atelier photo et là ce qu’ils font ce ne sont que des tubes. » Après 22h, la fête se prolongera avec Picon Platine, un duo de DJettes, avec Garane et une de ses amies. Entrée de la soirée : 4€, infos ici.

Enfin, un autre rendez-vous est programmé pour le 1er décembre, toujours au Canadian avec En attendant Ana (Lo-FI pop de Paris), ANNA (sous-pop de Tours) et Bleu de travail en DJ set.