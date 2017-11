Changement d'heure : une heure de jour en moins le soir, et plus de risques

Les cyclistes sont notamment appelés à la prudence.

Depuis ce week-end nous sommes passés à l'heure d'hiver... Et même si c'est la même chose tous les ans, quelques rappels s'imposent pour circuler en toute sécurité alors que la nuit gagne du terrain chaque jour, en particulier le soir...

Ainsi, les automobilistes sont appelés à faire vérifier leurs phares, et notamment l'inclinaison des ampoules afin de bien éclairer devant eux sans pour autant aveugler les autres usagers de la route.

Pour les piétons, il est conseillé de s'habiller avec des couleurs claires, voire d'avoir des bandes réfléchissantes (sur les cartables des enfants, par exemple). Cela permet d'être vu de plus loin : moins de 50m si on est en sombre mais plus de 100m avec un équipement fluo.

Pour les vélos, il faut avoir une lumière à l'avant et une autre à l'arrière, toujours pour être bien vu en circulant. Le gilet jaune peut aussi être un bon outil, d'autant qu'il est obligatoire la nuit hors agglomération.

Comme tous les ans, le Collectif Cycliste 37 expliquera les bons réflexes aux cyclistes début novembre dans la Métropole, voici les dates :

- samedi 4 novembre 2017 (16h00-19h00), place Anatole France (entre le haut de la rue Nationale et le pont Wilson),

- mardi 7 novembre 2017 (16h00-19h00), place de la gare de Tours (angle Nord-Ouest, côté Tram),

- jeudi 9 novembre 2017 (16h00-19h00), pont de fil (rive gauche – près rampe d'accès à la Loire).

- lundi 13 novembre 2017 (16h00-19h00), Fac des Tanneurs

Plus d'infos dans notre article publié l'an dernier.